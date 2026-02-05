Ричмонд
Москвич растлил четырёхлетнюю внучку — его «сдала» потерянная флешка

Случайно забытая флешка с видеозаписью привела к задержанию 63-летнего москвича, который семь лет назад развращал свою четырёхлетнюю внучку и заснял это на видео. О деталях произошедшего сообщили на сайте MK.Ru.

Источник: Life.ru

Несколько дней назад мужчина, работающий электриком, навестил свою бывшую супругу. В семье также был общий взрослый сын и падчерица с двумя детьми. Уходя, мужчина случайно оставил в квартире флешку. Экс-супруга из любопытства решила проверить. Она обнаружила видеозапись, датированную ноябрём 2018 года, содержание которой её глубоко шокировало. На кадрах была запечатлена порносъёмка с участием её четырёхлетней внучки, выполнявшей отвратительные указания своего деда.

После этого родственники передали флешку столичным следователям, которые немедленно задержали подозреваемого. На допросе мужчина полностью признал свою вину и заявил, что инцидент произошёл только один раз. Девочка, ставшая жертвой, с большим трудом смогла вспомнить обрывки тех событий, однако, по словам близких, серьёзных травм её психике нанесено не было. Старший брат девочки не был вовлечён в это. Родственники преступника не могут понять мотивов его поступка. Ранее за мужчиной никогда не замечали каких-либо сексуальных отклонений или подозрительного поведения.

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске задержан подозреваемый в серии тяжких преступлений против детей, которые он совершал на протяжении 12 лет. Жертвами 42-летнего мужчины стали не менее 12 девочек в возрасте от 7 до 13 лет. Мужчина вступал с детьми в интимные переписки через интернет, применяя методы психологического давления.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.