Больше ста аварий с участием автобусов зафиксировали за год в Ростовской области

За 2025 год на Дону произошло 108 аварий с участием автобусов, это на 23,9%, чем годом ранее. В 2024 году зафиксировали 142 подобных ДТП. Об этом на пресс-конференции рассказал врио начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Ростовской области, полковник полиции Сергей Сасин.
Вместе со снижением числа аварий с участием автобусов также сократилось количество погибших (на 11,8%) и пострадавших (на 21,0%) в таких происшествиях.
Кроме того, на 9,8% снизилось число происшествий, случившихся по вине водителей автобусов (в 2025 году — 74 аварии, в 2024 году — 82).
Всего же по итогам 2025 года при участии разного автотранспорта зарегистрировали 2651 аварию, это оказалось на 9,7% меньше при сравнении год к году. Погибли 448 человек (на 10,4% меньше, чем годом ранее), травмы получили 3207 человек (на 8,5% меньше, чем годом ранее). Чаще всего, по словам Сергея Сасина, дорожные аварии происходили из-за нарушения правил дорожного движения.
