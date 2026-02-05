Больше ста аварий с участием автобусов зафиксировали за год в Ростовской области

Всего же по итогам 2025 года при участии разного автотранспорта зарегистрировали 2651 аварию, это оказалось на 9,7% меньше при сравнении год к году. Погибли 448 человек (на 10,4% меньше, чем годом ранее), травмы получили 3207 человек (на 8,5% меньше, чем годом ранее). Чаще всего, по словам Сергея Сасина, дорожные аварии происходили из-за нарушения правил дорожного движения.