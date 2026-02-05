Ричмонд
Канадские Робин Гуды похитили в магазине продукты и раздали их нуждающимся

В Монреале около 60 человек в костюмах Робин Гуда устроили необычную акцию — они вынесли из супермаркетов Rachelle Béry продукты примерно на 6 тысяч канадских долларов и раздали их нуждающимся. Об этом сообщает Radio-Canada.

Источник: Life.ru

Десятки людей вынесли продукты из супермаркетов и раздали бедным. Видео © X/ Oleg.

Участники заявили в соцсетях, что это была «политическая акция» против роста цен на продукты. Товары отправили в так называемые общественные холодильники, откуда их могут бесплатно взять люди, оказавшиеся в трудной ситуации. Ответственность за происходящее взяла на себя группа Robins des Ruelles («Робины из переулков»). Ранее активисты уже проводили похожую акцию — тогда они выносили продукты из другого магазина, переодевшись в Санта-Клаусов и эльфов.

Ранее Life.ru писал о случае, произошедшем в Таиланде. Там вор при попытке побега запаниковал и выбил окно при побеге, что привело к смертельным травмам. В 300 метрах от здания правоохранительные органы нашли тяжелораненого мужчину с глубокими порезами.

