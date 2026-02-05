Уролог Костюнин рассказал, к чему может привести попадание снега в обувь

Костюнин отметил, что в зоне риска также находятся почки, а у мужчин может развиться простатит. Для профилактики необходимо избегать переохлаждения, одеваться по погоде, поддерживать водный баланс и не терпеть позывы к мочеиспусканию. При появлении симптомов важно своевременно обратиться к врачу и не заниматься самолечением.