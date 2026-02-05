Уролог Костюнин рассказал, к чему может привести попадание снега в обувь

Мокрые ноги в морозную погоду могут спровоцировать серьезные заболевания мочеполовой системы, в первую очередь цистит. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-уролог, андролог Филипп Костюнин.
По словам специалиста, переохлаждение ослабляет местный иммунитет слизистой оболочки мочевого пузыря. Это способствует активизации условно-патогенных бактерий и развитию воспаления. Основными симптомами цистита являются резь при мочеиспускании, частые позывы и боли внизу живота.
Костюнин отметил, что в зоне риска также находятся почки, а у мужчин может развиться простатит. Для профилактики необходимо избегать переохлаждения, одеваться по погоде, поддерживать водный баланс и не терпеть позывы к мочеиспусканию. При появлении симптомов важно своевременно обратиться к врачу и не заниматься самолечением.
