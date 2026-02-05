Ричмонд
Житель Алтая пропал в Башкирии: это произошло уже почти 9 месяцев назад

Житель Алтая 267 дней назад пропал в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Поисково-спасательный отряд «СпасАлтай22» объявил о розыске 55-летнего Андрея Антонова, жителя Советского района Алтайского края.

По данным волонтеров, мужчина уехал из села Шульгинка в Башкирию, а последний раз выходил на связь 14 мая 2025 года. То есть его местонахождение остается неизвестным уже 267 дней.

Приметы разыскиваемого: его рост — 173 сантиметра, у него среднее телосложение. Информации об одежде — нет.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном месте нахождения пропавшего, просят незамедлительно связаться по телефонам 8−913−994−07−43 или 8−996−701−31−35.

