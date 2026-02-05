В Бразилиа, куда прилетел Мишустин, пошел мощный ливень

БРАЗИЛИА, 5 фев — РИА Новости. Мощный ливень с раскатами грома и молнией пошёл в столице Бразилии, куда в четверг прибыл премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг в Бразилиа проходит заседание комиссии высокого уровня по сотрудничеству под председательством вице-президента Бразилии Жералду Алкмина и премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Бразильские журналисты в беседе с РИА Новости отметили, что такие ливни тут иногда бывают.
Согласно прогнозу погоды на различных ресурсах на этот и ближайшие дни, дождь ожидался. В Бразилиа 26 градусов, уровень влажности составляет 84%.
