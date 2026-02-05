Пожилая пара отравила двух туристок из России на Пхукете

Двое российских туристов обратились за помощью к врачам после посещения кафе на Пхукете — они попробовали испорченный том-ям. Об этом в четверг, 5 февраля, рассказали в «SHOT Проверка».
Туристка из Ростова-на-Дону вместе с подругой прилетели на отдых на остров в конце января. В один из вечеров они решили поужинать в местном кафе, владельцами которых являются пожилые супруги.
Путешественницы заказали том-ям с рыбой. Они почти сразу поняли, что суп испорчен, и не стали его есть. Несмотря на это, у туристок появились признаки тяжелого отравления.
Врачи местного госпиталя, куда обратились девушки, диагностировали гастроэнтерит и назначили лечение. Улучшения не произошло, после чего девушки связались со страховой компанией с просьбой о госпитализации, уточнили в публикации.
