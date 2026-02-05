Ричмонд
Психолог Свинцова предупредила о «гниении мозга» из-за соцсетей

Психолог Светлана Свинцова заявила, что бесконтрольное использование соцсетей повышает риск депрессии.

Источник: Аргументы и факты

Длительный просмотр коротких роликов в социальных сетях наносит серьезный вред психическому здоровью и работе мозга. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» предупредила клинический психолог Светлана Свинцова.

По словам эксперта, такая привычка формирует психологическую зависимость, перегружает мозг и приводит к его «гниению». Алгоритмы соцсетей стимулируют чрезмерную выработку гормонов удовольствия, что нарушает функции областей мозга, ответственных за эмоции, внимание и принятие решений. Это также ухудшает способность к многозадачности и запоминанию информации.

Свинцова добавила, что частое времяпрепровождение в соцсетях повышает риск развития депрессии и может усиливать чувство несчастья из-за сравнения с другими пользователями. В качестве меры профилактики психолог рекомендует периодически проводить цифровую детоксикацию.

Ранее врач Екатерина Демьяновская рассказала, как уведомления с утра подрывают работу мозга.