Психолог Свинцова предупредила о «гниении мозга» из-за соцсетей

Длительный просмотр коротких роликов в социальных сетях наносит серьезный вред психическому здоровью и работе мозга. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» предупредила клинический психолог Светлана Свинцова.
По словам эксперта, такая привычка формирует психологическую зависимость, перегружает мозг и приводит к его «гниению». Алгоритмы соцсетей стимулируют чрезмерную выработку гормонов удовольствия, что нарушает функции областей мозга, ответственных за эмоции, внимание и принятие решений. Это также ухудшает способность к многозадачности и запоминанию информации.
Свинцова добавила, что частое времяпрепровождение в соцсетях повышает риск развития депрессии и может усиливать чувство несчастья из-за сравнения с другими пользователями. В качестве меры профилактики психолог рекомендует периодически проводить цифровую детоксикацию.
Ранее врач Екатерина Демьяновская рассказала, как уведомления с утра подрывают работу мозга.