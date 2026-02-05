Психолог Свинцова предупредила о «гниении мозга» из-за соцсетей

По словам эксперта, такая привычка формирует психологическую зависимость, перегружает мозг и приводит к его «гниению». Алгоритмы соцсетей стимулируют чрезмерную выработку гормонов удовольствия, что нарушает функции областей мозга, ответственных за эмоции, внимание и принятие решений. Это также ухудшает способность к многозадачности и запоминанию информации.