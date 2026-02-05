В США увольнения в январе стали самыми массовыми с 2009 года

Американские компании объявили о самом масштабном количестве сокращений в январе с пика Великой рецессии 2009 года, пишет Bloomberg.
Издание ссылается на данные компании Challenger, Gray & Christmas Inc., которая занимается трудоустройством уволенных работников. Так, в январе компании в США сократили 108 435 рабочих мест, что на 118% больше, чем за аналогичный период 2025 года. При этом планы по найму работников снизились на 13% в сравнении с этим периодом и составили 5306 человек. В компании отмечается, что это минимальное значение в январе за всю историю наблюдений (с 2009 года).
Согласно отчету компании, основными причинами сокращений в январе стали потеря крупных контрактов с клиентами, экономические условия и реструктуризация. При этом почти половина сокращений в первый месяц 2026 года произошла в Amazon.com Inc. (крупнейший онлайн-ретейлер), United Parcel Service Inc. (UPS, крупнейшая служба доставки) и Dow Inc. (химический концерн).
Ранее сообщалось, что количество увольнений в США в октябре 2025 года достигло максимума за последние 20 лет. По данным компании Challenger, Gray & Christmas, занимающейся вопросами трудоустройства, за месяц работы лишились 153 074 человека — на 175% больше, чем в октябре 2024 года.