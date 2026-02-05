В США увольнения в январе стали самыми массовыми с 2009 года

Издание ссылается на данные компании Challenger, Gray & Christmas Inc., которая занимается трудоустройством уволенных работников. Так, в январе компании в США сократили 108 435 рабочих мест, что на 118% больше, чем за аналогичный период 2025 года. При этом планы по найму работников снизились на 13% в сравнении с этим периодом и составили 5306 человек. В компании отмечается, что это минимальное значение в январе за всю историю наблюдений (с 2009 года).