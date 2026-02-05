Москва снова готовится к встрече Нового года

В Москве началась активная подготовка к празднованию китайского Нового года, который наступит в этом году 17 февраля. Однако торжества уже начались. На этой неделе в Субтропической оранжерее Ботанического сада МГУ засверкали красочные драконы и яркие китайские фонарики, так в столице стартовал III ежегодный Фестиваль Китайского Нового года. На открытии гостям представили традиционный китайский танец, любимые жителями Поднебесной музыкальные композиции и, конечно, угостили чаем.