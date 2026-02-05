Природный апокалипсис в Молдове: Когда закончатся ледяные дожди, гололед и морозы — прогноз синоптиков

В центральной и северных частях Молдовы ледовый апокалипсис продолжится и в пятницу, 6 февраля.
Ледяные дожди продолжатся и в ночь на пятницу.
Температура ночью…-3 градуса.
А это означает, что гололед никуда «не уйдет».
Днем в пятницу — опять ледовые дожди и мороз до …-1 градуса.
Стихия обойдет только юг Молдовы — там сохраняются плюсовые температуры. В ночь на пятницу — …+1 градус, днем — …+2 градуса.
Только в субботу, 7 февраля, стихия ослабнет, потеплеет до +2 градусов.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
В Кишиневе 5 и 6 февраля школьники будут учиться онлайн: В столице Молдовы сильнейший гололед.
Об этом ранним утром в четверг заявил мэр столицы Ион Чебан (далее…).
В Молдове бесследно пропадают молодые люди, которых годами не могут найти: «Преступники их могут превращать в живой товар и переправлять в Дубай на потеху денежным мешкам» — бывший прокурор Кишинева.
14-летняя Корина Нямцу пропала в июне, а 19-летний Вадим Брага — в марте прошлого года (далее…).
Где в Молдове не покалечат, а вылечат: Почему частные медклиники стали уступать государственным — всегда ли дороже значит лучше.
Очень часто пациенты следуют за врачом, где бы он не работал (далее…).