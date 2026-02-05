Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Природный апокалипсис в Молдове: Когда закончатся ледяные дожди, гололед и морозы — прогноз синоптиков

Прогноз погоды в Молдове на пятницу, 6 февраля 2026, и ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

В центральной и северных частях Молдовы ледовый апокалипсис продолжится и в пятницу, 6 февраля.

Ледяные дожди продолжатся и в ночь на пятницу.

Температура ночью…-3 градуса.

А это означает, что гололед никуда «не уйдет».

Днем в пятницу — опять ледовые дожди и мороз до …-1 градуса.

Стихия обойдет только юг Молдовы — там сохраняются плюсовые температуры. В ночь на пятницу — …+1 градус, днем — …+2 градуса.

Только в субботу, 7 февраля, стихия ослабнет, потеплеет до +2 градусов.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

В Кишиневе 5 и 6 февраля школьники будут учиться онлайн: В столице Молдовы сильнейший гололед.

Об этом ранним утром в четверг заявил мэр столицы Ион Чебан (далее…).

В Молдове бесследно пропадают молодые люди, которых годами не могут найти: «Преступники их могут превращать в живой товар и переправлять в Дубай на потеху денежным мешкам» — бывший прокурор Кишинева.

14-летняя Корина Нямцу пропала в июне, а 19-летний Вадим Брага — в марте прошлого года (далее…).

Где в Молдове не покалечат, а вылечат: Почему частные медклиники стали уступать государственным — всегда ли дороже значит лучше.

Очень часто пациенты следуют за врачом, где бы он не работал (далее…).