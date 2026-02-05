Чемпионка Игр БРИКС Диана Чугунихина объявила о завершении карьеры

Диана Чугунихина, завоевавшая титул чемпионки по художественной гимнастике на Играх БРИКС, сообщила в своем Telegram-канале о решении уйти из большого спорта.
«К сожалению, иногда все складывается не так, как хочется. Хочу объявить о том, что я завершила свою профессиональную карьеру», — поделилась Чугунихина.
Гимнастка отметила, что не планирует полностью расставаться с гимнастикой и намерена выступать на различных мероприятиях, проводить тренировочные сборы и мастер-классы.
18-летняя Чугунихина, в активе которой бронзовая медаль чемпионата России в упражнении с лентой, а также победа на Играх БРИКС в упражнении с булавами.
Весной 2025 года спортсменка вошла в число первых российских гимнасток, получивших разрешение от FIG (Международной федерации гимнастики) на участие в международных турнирах под нейтральным флагом.
