Чемпионка Игр БРИКС Диана Чугунихина объявила о завершении карьеры

18-летняя российская гимнастка Диана Чугунихина объявила о завершении карьеры.

Источник: Аргументы и факты

Диана Чугунихина, завоевавшая титул чемпионки по художественной гимнастике на Играх БРИКС, сообщила в своем Telegram-канале о решении уйти из большого спорта.

«К сожалению, иногда все складывается не так, как хочется. Хочу объявить о том, что я завершила свою профессиональную карьеру», — поделилась Чугунихина.

Гимнастка отметила, что не планирует полностью расставаться с гимнастикой и намерена выступать на различных мероприятиях, проводить тренировочные сборы и мастер-классы.

18-летняя Чугунихина, в активе которой бронзовая медаль чемпионата России в упражнении с лентой, а также победа на Играх БРИКС в упражнении с булавами.

Весной 2025 года спортсменка вошла в число первых российских гимнасток, получивших разрешение от FIG (Международной федерации гимнастики) на участие в международных турнирах под нейтральным флагом.

Ранее фигуристка Евгения Медведева показала фотографию в свадебном платье.