Россиянка отдала 8 млн рублей мошеннице, притворявшейся монахом, психологом и юристом

По информации ведомства, 30-летняя местная жительница около года назад познакомилась с женщиной, позиционирующей себя как специалист по психологическим и биоэнергетическим практикам, способным исправить судьбу. Аксенова убедила клиентку, что её ментальное состояние крайне неблагополучно и требует немедленной коррекции, в противном случае ждут серьёзные проблемы со здоровьем и даже смерть. Все консультации, которые предлагала подозреваемая, были платными.