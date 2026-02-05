Россиянка отдала 8 млн рублей мошеннице, притворявшейся монахом, психологом и юристом

По информации ведомства, 30-летняя местная жительница около года назад познакомилась с женщиной, позиционирующей себя как специалист по психологическим и биоэнергетическим практикам, способным исправить судьбу. Аксенова убедила клиентку, что её ментальное состояние крайне неблагополучно и требует немедленной коррекции, в противном случае ждут серьёзные проблемы со здоровьем и даже смерть. Все консультации, которые предлагала подозреваемая, были платными.
Для усиления своего влияния аферистка организовала общение клиентки с вымышленными лицами через социальные сети. Сначала она от имени некоего тибетского монаха поддерживала необходимость продолжения работы, а когда у женщины закончились деньги и появились долги, подключила другого фейкового персонажа — юриста. От его имени мошенница также рекомендовала не прекращать сеансы, чтобы не усугубить ситуацию.
Следствие установило, что все виртуальные собеседники потерпевшей были созданы самой подозреваемой. Она вела переписку с различных аккаунтов и номеров телефонов, чтобы сохранить контроль над клиенткой и продолжать вымогать деньги. В результате этих действий общий ущерб от мошеннической схемы достиг порядка 8 миллионов рублей. Помимо этого у пострадавшей произошёл нервный срыв.
«Кроме того, имеется информация, что подозреваемая посоветовала клиентке отправиться на заработки в другую страну. Так как потерпевшая ранее занималась вокалом, и имела опыт выступлений, она отправилась за рубеж и устроилась певицей в караоке-бар. Свои доходы она также переводила “психологу”, — говорится в сообщении.
В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье о «Мошенничестве в особо крупном размере». По данным полиции, ранее она не привлекалась к уголовной ответственности и не имела официального места работы, живя за счёт доходов от псевдоконсультаций и многочисленных микрозаймов. Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для подозреваемой до второго апреля.
Ранее сообщалось, что молодая жительница Москвы стала жертвой мошенников, которые под предлогом кастинга в клип выманили у неё откровенные фотографии и разместили их на сайте эскорт-услуг. В ходе поиска работы в интернете она обнаружила объявление о наборе участников для съёмок в музыкальном клипе популярного исполнителя Егора Крида и откликнулась на него.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.