Врач Врублевский рассказал, как без таблеток вылечить гипертонию

Регулярные прогулки на свежем воздухе эффективны для лечения и профилактики целого ряда заболеваний, включая начальную гипертонию и тревожные расстройства. Об этом «Газете.Ru» сообщил ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Александр Врублевский.
По его словам, ходьба является оптимальной кардиотренировкой, укрепляющей сердце и сосуды, нормализующей уровень холестерина и артериальное давление. Прогулки также улучшают вентиляцию легких и снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Врублевский отметил, что ходьба на природе помогает снизить уровень стресса, стимулирует выработку гормонов хорошего настроения и нормализует сон. Для максимального эффекта врач рекомендует гулять в парковых зонах, сосредотачиваясь на окружающей обстановке, а не на рабочих вопросах.
