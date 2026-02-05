Врач Врублевский рассказал, как без таблеток вылечить гипертонию

Врублевский отметил, что ходьба на природе помогает снизить уровень стресса, стимулирует выработку гормонов хорошего настроения и нормализует сон. Для максимального эффекта врач рекомендует гулять в парковых зонах, сосредотачиваясь на окружающей обстановке, а не на рабочих вопросах.