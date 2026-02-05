Ричмонд
Врач Врублевский рассказал, как без таблеток вылечить гипертонию

Врач Александр Врублевский заявил, что прогулки помогают в лечении повышенного давления.

Источник: freepik.com

Регулярные прогулки на свежем воздухе эффективны для лечения и профилактики целого ряда заболеваний, включая начальную гипертонию и тревожные расстройства. Об этом «Газете.Ru» сообщил ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Александр Врублевский.

По его словам, ходьба является оптимальной кардиотренировкой, укрепляющей сердце и сосуды, нормализующей уровень холестерина и артериальное давление. Прогулки также улучшают вентиляцию легких и снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Врублевский отметил, что ходьба на природе помогает снизить уровень стресса, стимулирует выработку гормонов хорошего настроения и нормализует сон. Для максимального эффекта врач рекомендует гулять в парковых зонах, сосредотачиваясь на окружающей обстановке, а не на рабочих вопросах.

Ранее врач Анастасия Малай заявила, что боль в висках может указывать на гипертонический криз.