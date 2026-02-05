Министр финансов США пригрозил России крупнейшим в истории пакетом санкций

Вашингтон подготовил пакет антироссийских санкций, вступление в силу которого зависит от хода переговоров по Украине. Об этом в четверг, 5 февраля, сообщил министр финансов США Скотт Бессент.
— У нас готов крупнейший пакет санкций, который когда-либо применялся против крупной экономики, и его введение напрямую привязано к прогрессу за столом переговоров, — цитирует его Reuters.
По его словам, Вашингтон может продолжить оказывать давление на Москву за счет возможных дополнительных ограничений против так называемого российского «теневого флота».
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы отказался от поставок российской нефти. Кроме того, индийский лидер сообщил, что начнет «покупать значительно больше нефти из США и, возможно, Венесуэлы».