Милиция включит лазерные лучи на трассах в Беларуси — вот зачем они нужны. Подробности сообщил начальник УВД Миноблисполкома генерал-майор милиции Андрей Любимов, передает БелТА.
По его словам, на трассах М1 «Брест — Минск — граница Российской Федерации» и М4 «Минск — Могилев» в 2026 году будет установлена зелено-красная лазерная система светового оповещения. Начальник УВД Миноблисполкома пояснил, что она необходима для привлечения внимания водителей, а также предупреждения аварий из-за сна за рулем.
