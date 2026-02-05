Ричмонд
Милиция включит лазерные лучи на трассах в Беларуси — вот зачем они нужны

Лазерные лучи появятся на двух трассах в Беларуси в 2026 — вот для чего.

Источник: Комсомольская правда

Милиция включит лазерные лучи на трассах в Беларуси — вот зачем они нужны. Подробности сообщил начальник УВД Миноблисполкома генерал-майор милиции Андрей Любимов, передает БелТА.

По его словам, на трассах М1 «Брест — Минск — граница Российской Федерации» и М4 «Минск — Могилев» в 2026 году будет установлена зелено-красная лазерная система светового оповещения. Начальник УВД Миноблисполкома пояснил, что она необходима для привлечения внимания водителей, а также предупреждения аварий из-за сна за рулем.

