Общая сумма штрафов за нарушения ПДД выросла почти вдвое в Ростовской области

Общая сумма штрафов за нарушения ПДД увеличилась вдвое за год в Ростовской области. Об этом на пресс-конференции сообщил врио начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону, полковник полиции Сергей Сасин.
В 2025 году в автоматическом режиме вынесли 4,5 млн постановлений по делам об административных нарушениях (годом ранее — 3,6 млн). Общая на сумма штрафов составила 4,9 млрд рублей (за 2024 год — 2,3 млрд рублей).
— Сотрудники подразделений Госавтоинспекции завели 4,8 млн административных материалов, на и это 19,6% больше, чем в 2024 году. В частности, 4,5 млн нарушений зафиксировали камеры, 490,1 тысячи — сотрудники ДПС, — отметил Сергей Сасин.
Кроме того, за 2025 год выявили и пресекли 5,3 тысячи случаев пьяного вождения. В эту статистику также вошли водители, которые отказались от медицинского освидетельствования.
