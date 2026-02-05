УФАС проверит цены на хлеб в Ростовской области

По информации Ростовстата, цена за килограмм хлеба из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной муки на 2 февраля в регионе составила 93,54 рубля, за килограмм хлеба и булочных изделий из пшеничной муки разных сортов — 106,97 рубля.