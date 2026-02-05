«Геоскан» запустит в Москве серийное производство образовательного дрона с ИИ

Как отмечается в презентации квадрокоптера, на борту дрона установлен 8-ядерный процессор с нейроускорителем для работы с изображениями, роевыми полетами и искусственным интеллектом. С помощью библиотек на языке программирвоания Python разработки «Геоскана» пользователи смогут интегрировать свои элементы нейронных сетей для создания собственных сценарий управления дроном.