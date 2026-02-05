«Геоскан» запустит в Москве серийное производство образовательного дрона с ИИ

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российская компания «Геоскан» весной запустит в Москве крупносерийное производство образовательного квадрокоптера «Пионер мини 2» с поддержкой нейросетей и компьютерного зрения. Об этом сообщили в рамках II Международного научно-технологического форума «Робототехника, интеллект машин и механизмов» (РИММ-2026).
«[Квадрокоптеры “Пионер мини 2”] должны поступить [в крупносерийное производство в Москве] этой весной», — рассказали в компании.
Как отмечается в презентации квадрокоптера, на борту дрона установлен 8-ядерный процессор с нейроускорителем для работы с изображениями, роевыми полетами и искусственным интеллектом. С помощью библиотек на языке программирвоания Python разработки «Геоскана» пользователи смогут интегрировать свои элементы нейронных сетей для создания собственных сценарий управления дроном.
Максимальная продолжительность полета дрона составляет 11 минут с максимальной горизонтальной скоростью полета в 15 км/ч. Масса квадрокоптера составляет менее 150 грамм.
«Пионер мини 2» создан специально для STEAM-образования. Термин STEM (от английского Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) используется для общего обозначения наиболее стратегически важных для развития экономики академических дисциплин. Дрон позволяет учащимся изучать алгоритмы компьютерного зрения, нейросети, обработку изображений и программирование автономных полетов. Кроме того, ученики смогут разрабатывать и интегрировать собственные полезные нагрузки для решения прикладных задач. «Пионер Мини 2» — обновленная версия квадрокоптера начального уровня из линейки образовательных БАС «Геоскана».