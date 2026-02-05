На Камчатке создали систему мониторинга речной экологии

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Специалисты Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН разработали геоинформационную систему (ГИС) для мониторинга экологического состояния пресных водоемов Камчатки, сообщили в пресс-службе Камчатского государственного университета (КамГУ) им. Витуса Беринга. Новый инструмент позволяет отслеживать, как вулканическая и гидротермальная активность влияет на качество воды в регионе.
«Система получила название “Эколого-геохимическая характеристика поверхностных вод Курило-Камчатского региона” и уже доступна онлайн. На интерактивной карте отмечены точки мониторинга, показано местоположение термальных и холодных минеральных источников, активных и потухших вулканов», — отметили в пресс-службе.
Созданная геоинформационная система — не просто научный инструмент. Она рассчитана на широкий круг пользователей — от специалистов, которым нужны детальные данные для оценки экологической ситуации, до обычных жителей региона, желающих узнать о качестве воды в конкретном месте. При клике на любую точку мониторинга на карте пользователь может увидеть физико-химические параметры воды, ее тип, а также фотографии с места отбора проб.
В ГИС представлены данные многолетних исследований лаборатории постмагматических процессов Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН не только на территории Камчатки, но и на Курильских островах. Эти исследования были значительно расширены за последние пять лет, сначала в рамках программы по экологической безопасности Камчатки (2021−2023 годы), а сейчас в ходе реализации задач комплексной программы научных исследований Камчатки.
Детальный мониторинг долины реки Камчатки, главной водной артерии полуострова, ведется с 2021 года, выявлены несколько проблемных участков. Зафиксировано превышение нормативных показателей по ванадию, железу, алюминию, марганцу, мышьяку. Максимальные превышения выявлены в пунктах мониторинга вблизи Ключевской группы вулканов. Основным источником поступления элементов в речную сеть служат подземные воды.
Под отдельным контролем ученых находится Карымское озеро, расположенное в кальдере Академии наук вблизи действующего Карымского вулкана. После одновременного извержения двух вулканов в 1996 году в него попало много различных веществ, и даже спустя 30 лет после этого события, озерная вода не восстановилась до первоначальных показателей. Пункты мониторинга озера по результатам исследования 2024 года также занесены в ГИС.
Работы проведены в рамках межведомственной комплексной программы научных исследований Камчатского полуострова и сопредельных акваторий 2024−2026 годов. Координатором программы, объединяющей усилия 11 научных организаций, выступает КамГУ им. Витуса Беринга.