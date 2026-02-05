На Камчатке создали систему мониторинга речной экологии

Под отдельным контролем ученых находится Карымское озеро, расположенное в кальдере Академии наук вблизи действующего Карымского вулкана. После одновременного извержения двух вулканов в 1996 году в него попало много различных веществ, и даже спустя 30 лет после этого события, озерная вода не восстановилась до первоначальных показателей. Пункты мониторинга озера по результатам исследования 2024 года также занесены в ГИС.