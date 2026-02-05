Умерла экс-глава Всесоюзной пионерской организации Алевтина Федулова

Российский и советский политический деятель, председатель совета Всесоюзной пионерской организации Алевтина Федулова умерла на 87-м году жизни, сообщается на сайте «Комсомол в моей судьбе».
«Мы потеряли достойного и надежного товарища и друга, члена Центрального Совета нашей организации ветеранов комсомола», — говорится в некрологе.
Известно, что Федулова ушла из жизни 5 февраля, прощание с ней и похороны состоятся в 9 февраля.
Причины ее смерти не указываются.
Федулова с 1971 года входила в состав секретариата ЦК Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, была председателем совета Всесоюзной пионерской организации. В 1973 году по ее инициативе появился отряд юных инспекторов движения.
В 1984—1987 годах Коммунистического входила в секретариат Советского комитета защиты мира. Она посещала США с «миссией мира» вместе с советской школьницей Катей Лычевой. В 1991- 1992 годы Федулова была председателем Комитета советских женщин, а затем руководила общественной организацией «Женщины России».
В 1993 году Федулову избрали депутатом Госдумы Федерального Собрания первого созыва. С января 1994-го по декабрь 1995-го она была зампредседателя Госдумы. Федулов отметили орденом Дружбы народов, «Знаком почета», «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени.
Ранее сообщалось, что на 89-м году жизни скончался бывший гендиректор Третьяковской галереи, архитектор, искусствовед и действительный член Российской академии художеств Валентин Родионов.