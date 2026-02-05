Еще восемь БПЛА ликвидировали в Ростовской области

В Ростовской области с13 до 18 часов 5 февраля ликвидировали восемь БПЛА. Силы ПВО перехватили и уничтожили беспилотные летательные аппараты самолетного типа, говорится в телеграм-канале Минобороны России.
Сегодня же с 8 до 13 часов уничтожили десять беспилотников.
Днем губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что воздушные атаки были отражены в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, а также в Каменском, Мясниковском, Матвеево-Курганском, Азовском районах.
Кроме того, была атака БПЛА в ночь на 5 февраля, в этом случае зафиксировали ущерб в Батайске и Новошахтинске, пострадал один человек.
