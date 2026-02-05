Ричмонд
Еще восемь БПЛА ликвидировали в Ростовской области

Количество уничтоженных БПЛА увеличилось на Дону днем 5 февраля.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с13 до 18 часов 5 февраля ликвидировали восемь БПЛА. Силы ПВО перехватили и уничтожили беспилотные летательные аппараты самолетного типа, говорится в телеграм-канале Минобороны России.

Сегодня же с 8 до 13 часов уничтожили десять беспилотников.

Днем губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что воздушные атаки были отражены в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, а также в Каменском, Мясниковском, Матвеево-Курганском, Азовском районах.

Кроме того, была атака БПЛА в ночь на 5 февраля, в этом случае зафиксировали ущерб в Батайске и Новошахтинске, пострадал один человек.

