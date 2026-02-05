Актриса Евгения Ахременко рассказала о любимых местах в Москве

Российская актриса театра и кино Евгения Ахременко рассказала «Вечерней Москве» о любимых местах столицы, с которыми ее связывают личные воспоминания и любимая работа.
Москва для Евгении Ахременко — это город, который она любит безмерно. Он всегда был и остается для нее одним из самых красивых городов мира. Как говорит актриса, у каждого города, помимо истории и архитектуры, есть еще и некая своя энергетика. И в Москве она абсолютно уникальная.
— В последние годы в мире происходят, мне кажется, довольно непростые события. Москва же сохраняет какое-то спокойствие и величие. Я чувствую себя здесь в безопасности, — объясняет она.
Даже сейчас, когда зима, морозы и сугробы, дни не такие длинные, как летом или весной, Москва для нее — это город с особым уютом.
— Я здесь дома, мне здесь всегда тепло, какая бы погода ни стояла, — рассуждает актриса. — И более того, безусловно, столица вдохновляет. Помимо ее красоты, сколько же в этом городе истории! Москва питает, наводит на мысли, дарит какие-то озарения. Московские переулки, дома, храмы, эти улочки — мне кажется, что они как будто разговаривают с нами, творческими людьми. Я думаю, что Москва — это муза для актеров, художников, композиторов, режиссеров, поэтов.
А еще город часто становится большой съемочной площадкой. По словам Евгении, когда съемки идут на улицах столицы — это незабываемо.
— Когда я снималась в фильме «Виктор» с Жераром Депардье, у нас были потрясающие локации на Красной площади, улицах и в переулках, расположенных рядом, на Тверском бульваре, — вспоминает она. — А скоро выйдет фильм, в котором действие разворачивается в знаменитой высотке на Котельнической набережной. И для меня это особенно приятно. Я помню, знаю и люблю эти места с самого детства. В этом доме жили мои бабушка и дедушка.
У Евгении Ахременко есть и другие места на карте столицы, с которыми связано много приятных воспоминаний.
— И в первую очередь это Плющиха, — говорит она. — Здесь родились мои дети, именно здесь в моей жизни случилась красивая история любви. Для меня Плющиха — это моя история. Это история моей семьи, что очень важно.
Школьные воспоминания связывают Евгению еще с одним районом столицы.
— С 6-го по 9-й класс я училась в школе № 1248 и жила на Славянском бульваре, — поясняет она. — Сейчас там все изменилось, выросли новые дома и почти не видно яблоневого сада, который тогда был. А в моей памяти остались и школьные годы, и наш двор, и мои прогулки с собакой после уроков, и даже вкус мороженого.
Как признается актриса, она любит прогуляться по городу, а поскольку предпочитает места, где можно посмотреть на воду, чаще всего ее можно встретить на набережных.
— Очень люблю Лужнецкую набережную, особенно летом — посидеть в кафе, посмотреть на воду, — рассказывает Евгения. — Мне кажется, что Москва-река — это тоже какая-то отдельная живая структура, на которую можно просто смотреть, отдыхать и расслабляться.
СПРАВКА.
Улица Плющиха расположена в столичном районе Хамовники Центрального административного округа Москвы. Свою историю улица ведет с 15 века, а свое современное название получила в 18 веке по фамилии владельца находившегося здесь кабака, Плющева. Название улицы упоминается в кино. И одним из таких фильмов стал «Три тополя на Плющихе», а в заключительной сцене фильма «Покровские ворота» внимательный зритель может узнать булочную, которая расположена на этой улице.