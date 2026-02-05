Актриса Евгения Ахременко рассказала о любимых местах в Москве

— Когда я снималась в фильме «Виктор» с Жераром Депардье, у нас были потрясающие локации на Красной площади, улицах и в переулках, расположенных рядом, на Тверском бульваре, — вспоминает она. — А скоро выйдет фильм, в котором действие разворачивается в знаменитой высотке на Котельнической набережной. И для меня это особенно приятно. Я помню, знаю и люблю эти места с самого детства. В этом доме жили мои бабушка и дедушка.