Минздрав России утвердил минимальные баллы для поступления в медицинские вузы

Министерство здравоохранения России утвердило количество минимальных баллов ЕГЭ для поступления в медицинские вузы. Соответствующий приказ в четверг, 5 февраля, опубликовали на интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова будет принимать на направление «Сестринское дело» учеников с минимальными 40 баллами по русскому языку, биологии и химии.
Баллы для поступления на направления «Лечебное дело», «Педиатрия» и «Стоматология» должны быть не ниже 55 по трем предметам: русскому языку, биологии и химии. При этом на специальность фармацевта необходимо будет набрать 45 баллов минимально по тем же предметам.
Для поступления в Пироговский университет абитуриенту нужно набрать минимум 50 баллов по русскому языку, биологии и математике для обучения на программе «Фундаментальная и прикладная биология».
На «Лечебное дело» принимаются абитуриенты минимум с 56 баллами по русскому языку, биологии и химии. В специальностях «Фармация», «Стоматология» и «Педиатрия» минимальное количество баллов по экзамену должно составлять 50.
