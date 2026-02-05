Минздрав России утвердил минимальные баллы для поступления в медицинские вузы

Баллы для поступления на направления «Лечебное дело», «Педиатрия» и «Стоматология» должны быть не ниже 55 по трем предметам: русскому языку, биологии и химии. При этом на специальность фармацевта необходимо будет набрать 45 баллов минимально по тем же предметам.