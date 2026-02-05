Трамп заявил, что достичь мира можно только посредством силы

Достижение мира возможно только посредством силы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед участниками Национального молитвенного завтрака в Вашингтоне.
«Вы можете добиться мира, как я считаю, только посредством силы. Если у вас нет силы, добиться мира очень тяжело, а у нас есть сила», — сказал Трамп.
Ранее американский лидер заявил, что стороны переговорного процесса делегаций России и Украины очень близки к урегулированию конфликта.
Как писал сайт KP.RU, 5 февраля трехсторонние переговоры в Абу-Даби завершились.
Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф оценил переговоры по урегулированию украинского конфликта как «подробные и продуктивные». По словам американца, переговорный процесс продолжится в ближайшие недели, и ожидается дальнейший прогресс.