Трамп заявил, что достичь мира можно только посредством силы

Президент США считает, что без силы тяжело добиться мира.

Источник: Комсомольская правда

Достижение мира возможно только посредством силы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед участниками Национального молитвенного завтрака в Вашингтоне.

«Вы можете добиться мира, как я считаю, только посредством силы. Если у вас нет силы, добиться мира очень тяжело, а у нас есть сила», — сказал Трамп.

Ранее американский лидер заявил, что стороны переговорного процесса делегаций России и Украины очень близки к урегулированию конфликта.

Как писал сайт KP.RU, 5 февраля трехсторонние переговоры в Абу-Даби завершились.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф оценил переговоры по урегулированию украинского конфликта как «подробные и продуктивные». По словам американца, переговорный процесс продолжится в ближайшие недели, и ожидается дальнейший прогресс.

