Женщина узнала о беременности на работе, после чего родила ребенка в туалете

Сотрудница американского почтового центра FedEx узнала о том, что беременна, во время работы, после чего родила ребенка в туалете офиса. Об этом случае рассказали в WION.
Женщина по имени Аметист Блумберг работала в ночную смену. В один момент она резко почувствовала необходимость справить нужду. Американка направилась в туалет, однако встать с унитаза уже не смогла — она ощутила голову младенца между ног.
Блумберг смогла открыть дверь и позвать на помощь. На место прибыли пожарные, которые приняли у нее роды. Мальчик по имени Оникс Кинг Истерли весом около трех килограммов появился на свет в 08:33 — через четыре минуты после прибытия спасателей.
По словам женщины, типичных признаков беременности она не заметила ни разу, но более того — за последние девять месяцев она похудела. Моментом озарения стали схватки.
— Единственное, что я ощутила, — это боль в спине из-за потуг. И когда он опускался, я почувствовала его движение, — отметила она.
