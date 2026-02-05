Психолог Булгакова раскрыла, как работа в опенспейсе влияет на психику

Работа в опенспейсе способна вызывать хронический стресс, повышенную утомляемость и снижение концентрации. Об этом «Газете.Ru» сообщила доцент кафедры психологии труда Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.
По ее словам, несмотря на улучшение коммуникации, такие офисы часто приводят к сенсорной перегрузке, особенно у интровертов и сотрудников, требующих глубокой концентрации. Постоянный шум и отсутствие личных границ снижают качество и скорость выполнения задач.
Специалист рекомендует использовать наушники с шумоподавлением и организовать личное рабочее пространство. Также важно договариваться с руководителем об использовании переговорных зон и регулярно делать короткие перерывы, чтобы восстановить фокус внимания и снизить уровень стресса.
