Психолог Булгакова раскрыла, как работа в опенспейсе влияет на психику

Психолог Екатерина Булгакова заявила, что работа в опенспейсе может привести к хроническому стрессу.

Источник: Аргументы и факты

Работа в опенспейсе способна вызывать хронический стресс, повышенную утомляемость и снижение концентрации. Об этом «Газете.Ru» сообщила доцент кафедры психологии труда Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.

По ее словам, несмотря на улучшение коммуникации, такие офисы часто приводят к сенсорной перегрузке, особенно у интровертов и сотрудников, требующих глубокой концентрации. Постоянный шум и отсутствие личных границ снижают качество и скорость выполнения задач.

Специалист рекомендует использовать наушники с шумоподавлением и организовать личное рабочее пространство. Также важно договариваться с руководителем об использовании переговорных зон и регулярно делать короткие перерывы, чтобы восстановить фокус внимания и снизить уровень стресса.

Ранее эксперт Алексей Захаров рассказал, для чего в РФ обновили классификатор профессий.