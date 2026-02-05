Ричмонд
DM: Эпштейн хотел купить отель рядом с Букингемским дворцом

Джеффри Эпштейн хотел купить отель рядом с Букингемский дворцом и превратить его в «игровую комнату».

Источник: Аргументы и факты

Обвиненный в сексуальных преступлениях финансист Джеффри Эпштейн хотел купить отель рядом с Букингемским дворцом, пишет Daily Mail.

«Джеффри Эпштейн присмотрел пятизвездочный отель рядом с Букингемским дворцом и планировал превратить его в свою “лондонскую игровую комнату”», — сказано в материале.

По данным издания, Джеффри Эпштейн получил письмо с предложением купить отель Dukes. Отправитель утверждал, что финансист мог бы «превратить верхний этаж в свою лондонскую резиденцию, иметь достаточно места для множества женщин и пользоваться всеми гостиничными услугами».

Впоследствии Джеффри Эпштейн стал тщательно изучать возможность покупки. В частности, он обратился к экспертам с просьбой рассчитать стоимость отеля и то, сколько денег потребуется на его реконструкцию. Однако в конечном итоге сделка не состоялась.

Отметим, Джеффри Эпштейна задержали в США в 2019 году. Его обвинили в торговле девушками и склонении их к проституции. Впоследствии Джеффри Эпштейна нашли мертвым в камере, в которой его содержали.

Ранее сообщалось, что школа дворецких в Нидерландах предлагала выпускникам работу у Джеффри Эпштейна.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше