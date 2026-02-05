Трамп: России и США нужно выработать новый договор вместо продления ДСНВ

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ДСНВ прекратит действовать после завершения текущего дня. Он отметил, что после этого Москва будет исходить из своих национальных интересов, но при этом продолжит придерживаться ответственного подхода в сфере стратегической стабильности.