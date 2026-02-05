Трамп: России и США нужно выработать новый договор вместо продления ДСНВ

России и США необходимо не оставлять в силе определенные положения Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), а заключить новое соглашение в этой сфере. Об этом в четверг, 5 февраля, заявил президент США Дональд Трамп.
— Нам следует поручить своим экспертам работать над новым, улучшенным и модернизированным договором, который может действовать в течение долгого времени в будущем, а не продлевать ДСНВ, — написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.
Он отметил, то ДСНВ является сделкой, которая «была плохо заключена» Вашингтоном и серьезно нарушается.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ДСНВ прекратит действовать после завершения текущего дня. Он отметил, что после этого Москва будет исходить из своих национальных интересов, но при этом продолжит придерживаться ответственного подхода в сфере стратегической стабильности.
По данным журналистов, в Абу-Даби российская и американская делегации договорились, что обе стороны будут соблюдать условия договора еще как минимум полгода на время переговоров.