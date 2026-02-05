Трамп сделал заявление о продлении ДСНВ: что сказал президент США

России и США следует не оставлять в силе определенные положения Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), а выработать новое соглашение в этой сфере. Об этом написал президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.
По его словам, сторонам следует поручить экспертам работать над улучшенным и модернизированным договором, а не продлевать новый ДСНВ. Трамп считает, что он сможет действовать в будущем в течение долгого времени.
Американский лидер считает, что истекающее соглашение якобы было «плохо заключено Соединенными Штатами и серьезно нарушается».
Ранее KP.RU писал, что Россия и США договорились о соблюдения условий ДСНВ. Издание Axios писало, что стороны договорились о соблюдении условий на полгода, в течение которых будут проходить переговоры о потенциальном новом соглашении.
Военный обозреватель KP.RU полковник Баранец подробно разобрал, что ждет нашу страну и весь мир после прекращения Договора о стратегических вооружениях между РФ и США.