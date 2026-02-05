Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп сделал заявление о продлении ДСНВ: что сказал президент США

Трамп: РФ и США надо не продлевать ДСНВ, а выработать новое соглашение.

Источник: Комсомольская правда

России и США следует не оставлять в силе определенные положения Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), а выработать новое соглашение в этой сфере. Об этом написал президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

По его словам, сторонам следует поручить экспертам работать над улучшенным и модернизированным договором, а не продлевать новый ДСНВ. Трамп считает, что он сможет действовать в будущем в течение долгого времени.

Американский лидер считает, что истекающее соглашение якобы было «плохо заключено Соединенными Штатами и серьезно нарушается».

Ранее KP.RU писал, что Россия и США договорились о соблюдения условий ДСНВ. Издание Axios писало, что стороны договорились о соблюдении условий на полгода, в течение которых будут проходить переговоры о потенциальном новом соглашении.

Военный обозреватель KP.RU полковник Баранец подробно разобрал, что ждет нашу страну и весь мир после прекращения Договора о стратегических вооружениях между РФ и США.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше