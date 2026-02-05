Ричмонд
Москалькова: Москва располагает данными о пытках и убийствах бойцов ВС РФ в плену

Многие российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена 5 февраля, высказывались о нарушении Киевом норм Женевской конвенции. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова по итогам обмена.

— Большинство наших военнопленных рассказывали об очень тревожных ситуациях, о том, что к ним применялось насилие до тех пор, пока они не попадали в лагеря, — пять лагерей на территории Украины, где содержатся российские военнопленные, — цитирует ее ТАСС.

По ее словам, многие российские бойцы откровенно признавались, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) применяли насилие, унижали и неуважительно относились к ним.

До этого Москалькова сообщила, что мирных жителей Курской области держали на территории Украины как заложников. Она также выразила желание поставить Киев в известность о том, как в плену обращались с российскими гражданами.

Министерство обороны, в свою очередь, опубликовало кадры возвращения российских бойцов из украинского плена. Обмен пленными между государствами прошел по формуле 157 на 157.

