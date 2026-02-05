Россиянам рассказали, какие машины привлекают угонщиков

В материале отметили, что в этом году прогнозируется всплеск угонов машин по отдельным маркам, в том числе китайским, из-за проблем с наличием запчастей и их ценой. Кроме того, в зону риска традиционно входят бюджетные модели популярных марок. Абсолютным лидером антирейтинга за прошлый год стал внедорожник Lada Niva, чья привлекательность для автоворов кроется в уязвимости штатных систем защиты.