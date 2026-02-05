Россиянам рассказали, какие машины привлекают угонщиков

В 2026 году в России угонщиков будут привлекать бюджетные модели популярных марок, российский автопром и представители китайских производителей. Об этом сообщило издание Autonews со ссылкой на экспертов в области страхования и банковской сферы.
В материале отметили, что в этом году прогнозируется всплеск угонов машин по отдельным маркам, в том числе китайским, из-за проблем с наличием запчастей и их ценой. Кроме того, в зону риска традиционно входят бюджетные модели популярных марок. Абсолютным лидером антирейтинга за прошлый год стал внедорожник Lada Niva, чья привлекательность для автоворов кроется в уязвимости штатных систем защиты.
Также эксперты предупредили о высоких рисках угона автомобилей средней ценовой стоимости — от 2 млн до 4 млн рублей. Среди них, например, самые популярные кроссоверы в России — Haval Jolion, Belgee X50, Tenet T4, Changan UNI-S, Omoda C5 и другие.
Кроме того, издание подчеркнуло, что стала выше частота угонов по премиальным автомобилям. У преступников пользуются спросом — Haval Dargo и Lexus LX.
Как писал сайт KP.RU, ранее в компании «FAW Легковые автомобили», отвечающей за бренд Bestune, отметили, что гипотетическое возвращение крупных международных автомобильных концернов на российский рынок будет сопряжено со значительными трудностями из-за жесткой конкуренции.