«Скрытность и правильно подготовленные позиции»: как работают бойцы группировки «Север»

В работе расчетов важны не только грамотная техника пилотирования и знание матчасти. На первом месте — скрытность и правильно подготовленные позиции. Все приграничье находится под пристальным вниманием вражеских дронов, и любая небрежность, лишний блик или след на снегу могут стать поводом для удара. Поэтому подход к выбору места, к маскировке машин, антенн и рабочих мест здесь такой же серьезный, как на огневых позициях артиллерии.