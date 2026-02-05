«Скрытность и правильно подготовленные позиции»: как работают бойцы группировки «Север»

Старший лейтенант Марат Чернышов продолжает работу в зоне СВО. Он встретился с бойцами войск беспилотных систем группировки «Север», которые ведут охоту на цели противника в Сумской области.
Бойцы войск беспилотных систем в составе 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) группы «Север» работают практически без пауз. Их задача — круглосуточно «просвечивать» территорию Сумской области, находя то, что противник старается спрятать: опорные и командные пункты, позиции, блиндажи, вооружение и технику, склады с боеприпасами. Для этого используют разведывательные БПЛА «Орлан-10» и ударные дроны.
— Мы здесь фактически живем по ленте полетов, — говорит один из командиров расчета. — Как только закрываем один вылет, начинается подготовка к следующему. Формулировка задач простая: увидеть раньше противника, понять, что он задумал, и дать возможность нашим подразделениям сработать первыми.
Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевую задачу по созданию зоны безопасности вдоль госграницы РФ. Военные ежедневно продвигаются вперед, оттесняя подразделения ВСУ от границы, формируя ту самую «санитарную зону», о которой говорилось в официальных заявлениях. От ее ширины и устойчивости напрямую зависит безопасность мирного населения приграничья.
— Чем дальше удается отодвинуть противника, тем спокойнее живут люди по ту сторону границы, — отмечает офицер штаба бригады. — В этом смысле каждый наш точный доклад по координатам — это не только про военную статистику, это про конкретные села и города, куда не прилетают снаряды.
В работе расчетов важны не только грамотная техника пилотирования и знание матчасти. На первом месте — скрытность и правильно подготовленные позиции. Все приграничье находится под пристальным вниманием вражеских дронов, и любая небрежность, лишний блик или след на снегу могут стать поводом для удара. Поэтому подход к выбору места, к маскировке машин, антенн и рабочих мест здесь такой же серьезный, как на огневых позициях артиллерии.
— Мы всегда исходим из того, что за нами тоже наблюдают, — говорит один из операторов. — Если сам пренебрег маскировкой, значит, дал противнику шанс. Поэтому даже простые вещи — вроде аккуратно натянутой сетки или выключенного в нужный момент фонаря — тут имеют значение.
КСТАТИ.
Все специалисты расчетов БПЛА прошли полный курс обучения. На практике каждый из бойцов должен уметь не просто управлять конкретным типом беспилотника, но и ремонтировать его, заменять узлы, программировать, а при необходимости — собирать новый аппарат. Нередко в ход идут и доработанные гражданские решения.