Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Офтальмохирург Кривун: после 50 лет риск развития катаракты возрастает

Офтальмохирург Александр Кривун назвал катаракту одной из самых распространенных болезней глаз.

Источник: Аргументы и факты

После 50 лет у людей значительно возрастает риск развития четырех возрастных заболеваний глаз, включая катаракту и глаукому. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил офтальмохирург Александр Кривун.

По его словам, катаракта, характеризующаяся помутнением хрусталика, рано или поздно развивается у всех. Ее распространенность достигает более 50 процентов среди людей старше 70 лет. Второй частой проблемой является глаукома, хроническое заболевание, приводящее к повреждению зрительного нерва из-за повышенного внутриглазного давления.

Врач также отметил повышенный риск развития помутнения хрусталика, затрудняющего чтение вблизи, и возрастной макулярной дегенерации, поражающей центральную часть сетчатки.

Ранее сообщалось, что жительница Англии не снимала линзы две недели и ослепла на один глаз.