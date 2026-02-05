Офтальмохирург Кривун: после 50 лет риск развития катаракты возрастает

После 50 лет у людей значительно возрастает риск развития четырех возрастных заболеваний глаз, включая катаракту и глаукому. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил офтальмохирург Александр Кривун.
По его словам, катаракта, характеризующаяся помутнением хрусталика, рано или поздно развивается у всех. Ее распространенность достигает более 50 процентов среди людей старше 70 лет. Второй частой проблемой является глаукома, хроническое заболевание, приводящее к повреждению зрительного нерва из-за повышенного внутриглазного давления.
Врач также отметил повышенный риск развития помутнения хрусталика, затрудняющего чтение вблизи, и возрастной макулярной дегенерации, поражающей центральную часть сетчатки.
Ранее сообщалось, что жительница Англии не снимала линзы две недели и ослепла на один глаз.