В Ташкенте скончался историк и краевед Борис Голендер

Он родился в Ташкенте в 1947 году. Его семья была тесно связана с историей страны. Родители познакомились во время Великой Отечественной войны: отец служил военным лётчиком, мать — старшим лейтенантом медицинской службы и работала полковым врачом.
Детство будущего историка прошло в доме деда, где часто собирались его товарищи — свидетели великих и трагических событий первой половины XX века. Именно их рассказы, живые воспоминания очевидцев войн и революций пробудили у Бориса Голендера глубокий интерес к прошлому, который со временем перерос в серьёзное научное и публицистическое призвание.
Одним из знаковых мест Ташкента в жизни Бориса Анатольевича стал музей Сергея Есенина, в создании которого он принимал непосредственное участие. До последних дней он работал там научным сотрудником и проводил экскурсии.
Сегодня музей Сергея Есенина ежегодно посещают около пяти тысяч человек. Основную часть аудитории составляют школьники, однако сюда регулярно приходят туристы, литераторы, исследователи и известные деятели культуры.
Борис Голендер навсегда останется в памяти как человек, который умел рассказывать историю живо и честно, превращая прошлое в понятный и близкий современникам рассказ о судьбах людей и города. Его вклад в сохранение исторической памяти Ташкента и культурного наследия Узбекистана трудно переоценить.