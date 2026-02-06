В Ташкенте скончался историк и краевед Борис Голендер

Детство будущего историка прошло в доме деда, где часто собирались его товарищи — свидетели великих и трагических событий первой половины XX века. Именно их рассказы, живые воспоминания очевидцев войн и революций пробудили у Бориса Голендера глубокий интерес к прошлому, который со временем перерос в серьёзное научное и публицистическое призвание.