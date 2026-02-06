«Практически болливудский боевик»: в ГУВД рассказали подробности погони за «Каптивой» в Ташкенте

Сегодня в ГУВД столицы раскрыли подробности этого инцидента, который пользователи в сети уже окрестили практически болливудским боевиком.
Версия водителя «Каптивы».
Как сообщил водитель, в тот день он подвозил свою сестру и её подругу. По дороге сестре необходимо было выйти, а подруга направлялась в салон красоты и попросила подвезти её. Мужчина выполнил просьбу и продолжил движение.
Спустя некоторое время он заметил в боковое зеркало, что девушка бежит в сторону автомобиля, а за ней следом бежит мужчина. Он остановился, девушка подбежала к машине, открыла дверь, села в салон и сообщила, что ей угрожает опасность. Водитель, не вникая в детали происходящего, принял решение уехать, поскольку, по его словам, в подобной ситуации он поступил бы так в любом случае, пытаясь помочь человеку.
Он пояснил, что не сразу понял, что происходит. Девушка настаивала на том, чтобы он продолжал движение, а в этот момент догонявший её мужчина попытался проникнуть в автомобиль и повис на нём.
Ситуацию усугубили погодные условия. В тот день было холодно, а дорога оказалась скользкой. В процессе движения автомобиль занесло, и Captiva задела стоящий на обочине Malibu, после чего мужчина, висевший на двери, упал на проезжую часть.
Водитель отметил, что произошедшее стало следствием недоразумения. По его мнению, мужчина мог ошибочно принять его за любовника своей жены. При этом он подчеркнул, что вмешался, поскольку увидел агрессивное поведение в отношении женщины и счёл своим долгом предотвратить возможное насилие.
После остановки автомобиля между мужчинами произошёл конфликт, перешедший в рукоприкладство.
Также водитель добавил, что в подобных ситуациях лучше по возможности пользоваться услугами такси, чтобы избежать эскалации конфликта, и призвал не становиться причиной семейных разногласий, признав, что сожалеет о случившемся.
Версия женщины.
Женщина, ставшая участницей инцидента, рассказала, что в тот день встречалась с подругой, после чего собиралась пойти в салон красоты. Когда они подъехали к салону и она вышла из автомобиля, выяснилось, что за ней приехал её супруг. Ранее днём она сообщала ему о своих планах, однако мужчина, как оказалось, решил дождаться её на месте.
По её словам, после выхода из машины супруг начал кричать. Она испугалась и побежала к отъезжающей машине и вновь села в неё. Из-за тонированных стёкол водитель и пассажиры не заметили, что мужчина догнал авто и повис на двери.
Женщина отметила, что испугалась возможных последствий, опасаясь, что супруг может навредить себе или окружающим. По её словам, все участники происшествия в тот момент плохо понимали происходящее.
Объяснение мужа.
Муж женщины сообщил, что неверно истолковал ситуацию. Увидев жену в машине, он заподозрил измену и последовал за автомобилем. Позже выяснилось, что водитель являлся братом подруги и лишь подвёз девушку до салона. Мужчина признал, что допустил ошибку.
В ГУВД Ташкента сообщили, что в отношении граждан, которые умышленно нарушили правила поведения в обществе, будут приняты предусмотренные законом меры.