«Практически болливудский боевик»: в ГУВД рассказали подробности погони за «Каптивой» в Ташкенте

Женщина, ставшая участницей инцидента, рассказала, что в тот день встречалась с подругой, после чего собиралась пойти в салон красоты. Когда они подъехали к салону и она вышла из автомобиля, выяснилось, что за ней приехал её супруг. Ранее днём она сообщала ему о своих планах, однако мужчина, как оказалось, решил дождаться её на месте.