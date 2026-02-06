Узбекистан ввёл запрет на ввоз животных и продукции животноводства из Индии из-за вируса Нипах

На самом деле противоречия здесь нет. Решение ветеринарной службы — это превентивная мера, направленная не на реакцию, а на упреждение возможной угрозы. Речь идёт не о том, что вирус уже проник в страну, а о том, чтобы исключить даже минимальные пути его завоза.