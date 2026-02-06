Узбекистан ввёл запрет на ввоз животных и продукции животноводства из Индии из-за вируса Нипах

Именно в этом регионе в последнее время зафиксированы вспышки вируса Нипах.
На первый взгляд у многих возникает логичный вопрос: зачем вводить такие жёсткие меры, если буквально неделю назад Санэпидемкомитет призывал граждан не паниковать, заявляя, что вероятность завоза вируса в Узбекистан крайне низкая, а сам вирус на территории страны не выявлен?
На самом деле противоречия здесь нет. Решение ветеринарной службы — это превентивная мера, направленная не на реакцию, а на упреждение возможной угрозы. Речь идёт не о том, что вирус уже проник в страну, а о том, чтобы исключить даже минимальные пути его завоза.
Вирус Нипах относится к зоонозным инфекциям, то есть он способен передаваться человеку от животных, а также через продукты питания животного происхождения. Именно поэтому ключевую роль в профилактике играет ветеринарный контроль, а не только медицинский надзор.
Проще говоря: медики оценивают текущую ситуацию внутри страны, а ветеринарная служба перекрывает потенциальные внешние риски.
Нипах — это вирус, который может передаваться от животных к человеку, через заражённые продукты питания, от человека к человеку при тесном контакте. Инфекция протекает по-разному: от бессимптомной формы до тяжёлых поражений дыхательной системы и смертельного энцефалита.
Основными природными носителями вируса считаются плодоядные летучие мыши. Они способны передавать инфекцию напрямую человеку или другим животным, в том числе свиньям. Заражение также возможно через пищу, загрязнённую слюной, мочой или другими биологическими жидкостями инфицированных животных.
По данным Всемирной организации здравоохранения, уровень смертности при заражении вирусом Нипах колеблется от 40% до 75%. Этот показатель напрямую зависит от скорости выявления инфекции и возможностей системы здравоохранения.
На сегодняшний день специфического лечения и вакцины от вируса Нипах не существует. Терапия носит исключительно симптоматический характер, поэтому профилактика и раннее выявление остаются ключевыми мерами защиты.
Ограничения, введённые Узбекистаном, — это не повод для паники, а пример осторожной и заблаговременной профилактики. Несмотря на то, что вирус Нипах в стране не выявлен, власти предпочли заранее перекрыть возможные каналы его проникновения, особенно через животных и продукцию животноводства. Именно так и должна работать система биологической безопасности — лучше предотвратить, чем потом бороться с последствиями.