Эксперт Лейтао рассказал о плане из семи пунктов для борьбы с алкоголизмом

Президент Генсовета анонимных алкоголиков Бразилии Джамиль Рибейро Лейтао разработал четкий план из семи пунктов, который помогает бороться с алкоголизмом, пишет Metropoles.
Лейтао считает, что первым пунктом в нем должно быть признание самому себе, что алкоголь действительно стал серьезной проблемой. Вторая задача — избегать мест и ситуаций, провоцирующих употребление спиртного. Третья — всегда поддерживать тесную связь с семьей или людьми, которые готовыми всегда прийти на помощь.
Следующим пунктом он указал четкий распорядок дня. Также эксперт призвал не винить себя за рецидивы. Два последних пункта предполагают посещение специальных групп поддержки и обращение за медицинской и психологической помощью при необходимости.
Ранее в Синодальном отделе, занимающимся церковной благотворительностью и социальным служением в Русской православной церкви сообщили о публикации нового пособия для борьбы с алкогольной зависимостью.