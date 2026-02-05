«Чертова дюжина»: через какие испытания прошли наши спортсмены ради участия в Олимпиаде

— Тут как нельзя лучше для нас подходит олимпийский принцип: «Главное — участие», — продолжает он. — Я вижу, что есть шансы на медали у двух наших фигуристов — Аделии Петросян и Петра Гуменника. Но тут дополнительную сложность представляет то, что наши ребята выступают в «первой» разминке. Судьи, как правило, не дают таким спортсменам высоких оценок. Так что мы можем, наверное, тут претендовать на бронзу. В лыжах Савелий Коростелев только начал набирать форму, а Дарья Непряева пока лишь младшая сестра большой спортсменки. Загадкой пока остается и ски-альпинизм. У Никиты Филлипова хорошая мотивация.