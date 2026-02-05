«Чертова дюжина»: через какие испытания прошли наши спортсмены ради участия в Олимпиаде

6 февраля в Италии стартуют XXV зимние Олимпийские игры. Нашу страну будут представлять 13 участников. Правда, выступят они в нейтральном статусе.
По словам почетного президента Федерации спортивных журналистов России Николая Долгополова, тот факт, что наши спортсмены пробились на Олимпиаду, — уже победа.
— То, как над ними издевались, то давая визу, то не делая этого, то разрешая им участвовать, то — нет, проверяя их личную переписку, социальные сети, дает право говорить, что эти 13 человек, эта «чертова дюжина» прошла чертовы испытания, — комментирует Николай Долгополов. — И я смотрю на них не только как на представителей нашего спорта, а как на тех ребят, которые многое доказывают одним своим присутствием!
Эксперт подчеркивает, что в таких условиях эти Олимпийские игры не обязывают строить какие-то медальные планы.
— Тут как нельзя лучше для нас подходит олимпийский принцип: «Главное — участие», — продолжает он. — Я вижу, что есть шансы на медали у двух наших фигуристов — Аделии Петросян и Петра Гуменника. Но тут дополнительную сложность представляет то, что наши ребята выступают в «первой» разминке. Судьи, как правило, не дают таким спортсменам высоких оценок. Так что мы можем, наверное, тут претендовать на бронзу. В лыжах Савелий Коростелев только начал набирать форму, а Дарья Непряева пока лишь младшая сестра большой спортсменки. Загадкой пока остается и ски-альпинизм. У Никиты Филлипова хорошая мотивация.