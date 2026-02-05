Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор и вице-спикер Госдумы обсудили меры поддержки Ростовской области

Виктория Абрамченко и Юрий Слюсарь обсудили взаимодействие по вопросам федеральной поддержки региона.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и заместитель председателя Государственной Думы Виктория Абрамченко обсудили меры федеральной поддержки региона. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

В ходе встречи основное внимание уделили вопросам повышения надежности энергосистемы региона. Также говорили о дополнительной поддержке участников специальной операции, о капремонте школ и благоустройстве территорий.

По итогам обсуждения выработали общую позицию по совместным действиям при решении актуальных для области вопросов, требующих федеральной поддержки.

— Сейчас важно, чтобы при корректировке федерального бюджета были учтены потребности Ростовской области. Будем вместе добиваться этого, — сказала Виктория Абрамченко.

Губернатор отметил, что встреча подтвердила эффективность работы по дальнейшему укреплению взаимодействия в интересах жителей Дона.

— Работа идет по двум направлениям: область решает вопросы в рамках своих бюджетных возможностей, а совместно мы прорабатываем закрепление федерального финансирования для некоторых объектов, — прокомментировал Юрий Слюсарь.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше