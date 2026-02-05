Губернатор и вице-спикер Госдумы обсудили меры поддержки Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и заместитель председателя Государственной Думы Виктория Абрамченко обсудили меры федеральной поддержки региона. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
В ходе встречи основное внимание уделили вопросам повышения надежности энергосистемы региона. Также говорили о дополнительной поддержке участников специальной операции, о капремонте школ и благоустройстве территорий.
По итогам обсуждения выработали общую позицию по совместным действиям при решении актуальных для области вопросов, требующих федеральной поддержки.
— Сейчас важно, чтобы при корректировке федерального бюджета были учтены потребности Ростовской области. Будем вместе добиваться этого, — сказала Виктория Абрамченко.
Губернатор отметил, что встреча подтвердила эффективность работы по дальнейшему укреплению взаимодействия в интересах жителей Дона.
— Работа идет по двум направлениям: область решает вопросы в рамках своих бюджетных возможностей, а совместно мы прорабатываем закрепление федерального финансирования для некоторых объектов, — прокомментировал Юрий Слюсарь.
