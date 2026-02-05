Сычев, Бербер, Власенко: чем удивит зрителей экшен-комедия «Госзащита»

С 9 февраля на ТНТ, в 20:00, начинается показ сериала «Госзащита». Обычно это слово настраивает на серьезный лад, но в данном случае так назвали комедию. В кадре — одни звезды: Сычев, Бербер, Власенко.
По сюжету бывшие бизнес-партнеры Роман Соколов (Владимир Сычев) и его коллега оказываются в центре громкого дела о крупном мошенничестве. Роман идет на сотрудничество со следствием и получает шанс начать жизнь с чистого листа. Вместе с дочкой Алисой (Елизавета Бугулова) его переселяют в Благовещенск по программе защиты свидетелей, где они становятся «семьей Хомяковых». Их новую жизнь контролируют сотрудники ведомства — майор Светлана (Зоя Бербер) и капитан Гриша (Денис Власенко).
…Владимир Сычев — один из самых ярких артистов нашего времени. Вспомните его обезумевшего от власти и денег героя из «Жизни по вызову»! Как это было сыграно! Теперь же он должен сыграть Романа, который тоже играет — изображает примерного семьянина, выстраивает заново быт, а также старается восстановить разрушенные отношения с дочкой, которой резкие изменения жизни даются нелегко. Сама судьба держит Романа в тонусе, подбрасывая трудности, требующие нестандартного подхода, что и заставляет его меняться.
Программа защиты свидетелей — не та тема, которая гуляет из сериала в сериал и из фильма в фильм. У создателей сериала был амбициозный план: показать непростой мир, нарисованный красками разных цветов. Однако в нем, таком непредсказуемом, напряженная работа оказывается лишь фоном для обычных человеческих историй. И то, что может быть внешне легким, необременительным и показывается будто в шутку, на деле оборачивается подлинной драмой. Сериал рассказывает о том, как герой меняется, трансформируется, как его «острые углы» вдруг обретают мягкость. Путь персонажа — трудный, но это путь к самому себе, дорога от полного душевного одиночества и цинизма к ответственности и потребности заботиться о других.
— Роман — герой противоречивый. Он привык жить быстро и из разных ситуаций выкручиваться, думать на несколько ходов вперед, но при этом он совершенно не умеет быть отцом, — «разбирает по косточкам» своего героя, улыбаясь, Владимир Сычев. — Для меня это была самая интересная часть роли — наблюдать, как человек, который всю жизнь спасал только себя, вдруг вынужден начать отвечать за собственную дочь. Наш сериал — это история о взрослении внешне взрослого мужчины. Здесь много экшена, много юмора, но для меня этот сериал прежде всего о попытке вернуть утраченную близость.
Кстати, про экшен. Сериал сделали зрелищным — в нем есть трюковые сцены, погони и столкновения. Комедийность сериалу придают ситуации столкновения разных характеров, точек зрения, ну и та самая абсурдность положения, которая заложена обстоятельствами изначально. Огромное внимание уделено и линии отношений отцов и детей. Два поколения — поколение Романа и Алисы — отброшены друг от друга на такое расстояние, что не могут услышать друг друга, и это уже не комедия, а драма. Но надежда есть: юмор, готовность к компромиссу и честность могут сократить этот разрыв. Мораль сериала в том, что человеку очень нужна поддержка, и она позволяет ощутить тепло даже от фиктивной семьи, которая может стать настоящей….
Говорят, на съемках было много репетиций — как бывает обычно в театре, да и роли разбирали всерьез, а на съемочной площадке стоял хохот. Вот бы и нам посмеяться!
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Аркадий Водахов, генеральный продюсер ТНТ:
— «Госзащита» для нас — хороший пример экшен-комедии нового типа, где жанр строится не на ситкомной механике, а на сюжетном движении и трансформации героя. Мы уходим от замкнутых бытовых пространств и работаем с масштабной средой, где комедия рождается из действия и конфликта. Проект важен для ТНТ как часть обновленной линейки сериалов, ориентированных на зрителя, которому нужны темп, история и развитие персонажей.