Сычев, Бербер, Власенко: чем удивит зрителей экшен-комедия «Госзащита»

Программа защиты свидетелей — не та тема, которая гуляет из сериала в сериал и из фильма в фильм. У создателей сериала был амбициозный план: показать непростой мир, нарисованный красками разных цветов. Однако в нем, таком непредсказуемом, напряженная работа оказывается лишь фоном для обычных человеческих историй. И то, что может быть внешне легким, необременительным и показывается будто в шутку, на деле оборачивается подлинной драмой. Сериал рассказывает о том, как герой меняется, трансформируется, как его «острые углы» вдруг обретают мягкость. Путь персонажа — трудный, но это путь к самому себе, дорога от полного душевного одиночества и цинизма к ответственности и потребности заботиться о других.