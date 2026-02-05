Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нотариусы объяснили, как правильно купить машину с рук

Представители Федеральной нотариальной палаты РФ заявили, что сделку с покупкой поддержанной машины могут признать недействительной, если автомобиль арестован за долги.

Источник: Аргументы и факты

При покупке подержанного автомобиля основные риски связаны не с техническим состоянием, а с юридическими обременениями. Такое предупреждение «Российской газете» сделали представители Федеральной нотариальной палаты РФ.

Эксперты объяснили, что сделку могут признать недействительной, если автомобиль арестован за долги, а его владелец признан банкротом или недееспособным. Важным условием является согласие супруга продавца, если машина была приобретена в браке, поскольку она считается совместной собственностью.

Также нотариусы рекомендуют проверить автомобиль на наличие залога через реестр уведомлений на портале ФНП.

«Для этого нужно ввести данные о машине — VIN- либо PIN-код, номер шасси или кузова. Также возможна проверка по ФИО продавца», — заявили собеседники.

Ранее эксперт Юрий Капштык назвал правила ухода за аккумулятором в мороз.