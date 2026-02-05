Нотариусы объяснили, как правильно купить машину с рук

При покупке подержанного автомобиля основные риски связаны не с техническим состоянием, а с юридическими обременениями. Такое предупреждение «Российской газете» сделали представители Федеральной нотариальной палаты РФ.
Эксперты объяснили, что сделку могут признать недействительной, если автомобиль арестован за долги, а его владелец признан банкротом или недееспособным. Важным условием является согласие супруга продавца, если машина была приобретена в браке, поскольку она считается совместной собственностью.
Также нотариусы рекомендуют проверить автомобиль на наличие залога через реестр уведомлений на портале ФНП.
«Для этого нужно ввести данные о машине — VIN- либо PIN-код, номер шасси или кузова. Также возможна проверка по ФИО продавца», — заявили собеседники.
