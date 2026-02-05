Ричмонд
Диетолог Мизинова ответила, когда лучше устраивать разгрузочные дни

Диетолог Наталья Мизинова заявила, что разгрузочный день лучше всего устраивать после дня переедания.

Источник: Аргументы и факты

Разгрузочные дни рекомендуется проводить после эпизодов переедания, чтобы снизить нагрузку на пищеварительную систему. Такое мнение в комментарии NEWS.ru высказала врач-диетолог Наталья Мизинова.

Она отметила, что такая практика имеет исторические корни и помогает организму адаптироваться к повышенной калорийности рациона. Диетолог считает допустимым устраивать разгрузочные дни раз в неделю или месяц, приурочивая их к периодам обильного приема пищи.

Эксперт Петр Белый в беседе с радио Sputnik заявил, что большинство диет приводят к срывам из-за сопротивления мозга ограничениям. По его словам, медикаментозная терапия является более эффективным методом, поскольку не требует от человека чрезмерных усилий и снижает риски переедания.

Ранее диетолог Анастасия Лебедева предупредила об опасности ежедневного употребления блинов.