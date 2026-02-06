Александр Бублик стал участником древнего казахского обряда

В Астане в рамках церемонии жеребьёвки матчевой встречи Кубка Дэвиса между сборными Казахстана и Монако состоялась неформальная встреча команд. Подобный формат уже стал доброй традицией турнира и направлен на укрепление спортивного диалога и взаимного уважения между участниками, передает DKNews.kz.
В тёплой и дружелюбной атмосфере капитаны сборных обратились к игрокам с приветственными словами, после чего спортсмены обменялись памятными подарками как символом спортивного единства и честной конкуренции.
Знакомство с казахской культурой.
Особое внимание в рамках встречи было уделено национальным традициям Казахстана. Для участников были организованы казахские народные игры — асық ату и ләңгі. Теннисисты не только наблюдали за процессом, но и сами попробовали принять участие, что позволило им ближе познакомиться с элементами культурного наследия страны.
Подобные форматы, как отметили организаторы, помогают создать неформальную атмосферу и способствуют более тесному взаимодействию спортсменов вне корта.
Символичный момент вечера.
Кульминацией мероприятия стало участие Александра Бублика в одном из самых символичных казахских обрядов — тұсау кесу, что в переводе означает «разрезание пут».
Это древняя традиция, которую проводят, когда ребёнку исполняется год. Считается, что разрезание специальных пут символизирует начало самостоятельного жизненного пути, уверенные шаги вперёд и благополучное будущее. По обычаю, право провести обряд доверяют человеку, чья жизненная дорога и личные качества считаются достойным примером.
Спорт как пространство для диалога.
Этот трогательный и искренний момент стал символом уважения к традициям, культурной преемственности и объединяющей силы спорта. Он подчеркнул, что международные соревнования — это не только борьба за результат, но и возможность для диалога культур, взаимного уважения и укрепления человеческих связей.