Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Бублик стал участником древнего казахского обряда

В Астане в рамках церемонии жеребьёвки матчевой встречи Кубка Дэвиса между сборными Казахстана и Монако состоялась неформальная встреча команд.

Источник: DKNews.kz

В Астане в рамках церемонии жеребьёвки матчевой встречи Кубка Дэвиса между сборными Казахстана и Монако состоялась неформальная встреча команд. Подобный формат уже стал доброй традицией турнира и направлен на укрепление спортивного диалога и взаимного уважения между участниками, передает DKNews.kz.

В тёплой и дружелюбной атмосфере капитаны сборных обратились к игрокам с приветственными словами, после чего спортсмены обменялись памятными подарками как символом спортивного единства и честной конкуренции.

Знакомство с казахской культурой.

Особое внимание в рамках встречи было уделено национальным традициям Казахстана. Для участников были организованы казахские народные игры — асық ату и ләңгі. Теннисисты не только наблюдали за процессом, но и сами попробовали принять участие, что позволило им ближе познакомиться с элементами культурного наследия страны.

Подобные форматы, как отметили организаторы, помогают создать неформальную атмосферу и способствуют более тесному взаимодействию спортсменов вне корта.

Символичный момент вечера.

Кульминацией мероприятия стало участие Александра Бублика в одном из самых символичных казахских обрядов — тұсау кесу, что в переводе означает «разрезание пут».

Это древняя традиция, которую проводят, когда ребёнку исполняется год. Считается, что разрезание специальных пут символизирует начало самостоятельного жизненного пути, уверенные шаги вперёд и благополучное будущее. По обычаю, право провести обряд доверяют человеку, чья жизненная дорога и личные качества считаются достойным примером.

Спорт как пространство для диалога.

Этот трогательный и искренний момент стал символом уважения к традициям, культурной преемственности и объединяющей силы спорта. Он подчеркнул, что международные соревнования — это не только борьба за результат, но и возможность для диалога культур, взаимного уважения и укрепления человеческих связей.