Nvidia рекомендовала пользователям удалить новое обновление Windows 11

Компания Nvidia порекомендовала пользователям Windows 11 временно удалить одно из последних обновлений операционной системы из-за вероятных проблем с работой игр на ПК с видеокартами GeForce, пишет Videocardz.
Согласно данным компании, обновление Windows 11 KB5074109 связано с увеличением количества жалоб на нестабильность в играх и появление различных графических артефактов. В качестве временной меры компания рекомендует откатить патч до выхода исправления.
Пользователи сообщают о визуальных искажениях, снижении производительности, ухудшении качества изображения, вылетах игр. Масштаб проблемы официально не раскрывается. Как отмечают в Nvidia, сбой затрагивает не все системы и проявляется избирательно.
Ранее сообщалось, что многие пользоваели Windows 11 столкнулись с невозможностью удалить проблемное обновление.