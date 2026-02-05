Ричмонд
Nvidia рекомендовала пользователям удалить новое обновление Windows 11

Nvidia порекомендовала пользователям Windows 11 временно удалить одно из последних обновлений операционной системы из-за вероятных проблем с работой игр.

Источник: Аргументы и факты

Компания Nvidia порекомендовала пользователям Windows 11 временно удалить одно из последних обновлений операционной системы из-за вероятных проблем с работой игр на ПК с видеокартами GeForce, пишет Videocardz.

Согласно данным компании, обновление Windows 11 KB5074109 связано с увеличением количества жалоб на нестабильность в играх и появление различных графических артефактов. В качестве временной меры компания рекомендует откатить патч до выхода исправления.

Пользователи сообщают о визуальных искажениях, снижении производительности, ухудшении качества изображения, вылетах игр. Масштаб проблемы официально не раскрывается. Как отмечают в Nvidia, сбой затрагивает не все системы и проявляется избирательно.

Ранее сообщалось, что многие пользоваели Windows 11 столкнулись с невозможностью удалить проблемное обновление.