Подняли планку выше: в чем секрет успеха второго сезона сериала «Художник»

Когда хорошо — тогда хорошо. Второй сезон «Художника», чуть подзабытого зрителями, получился, пожалуй, едва ли не круче первого. Честно: когда телеканал «Россия» объявил о начале съемок второго сезона, на миг стало страшно: только бы не опустили планку….
Но — ничего не потеряли, не опустили. Даже наоборот — приподняли планку выше.
Словом, кто не успел еще посмотреть второй сезон — бросайте все и смотрите: напряжение дикое, интересно, ярко. А еще — стильно, хотя в этом случает слово, конечно, странное. Можно сказать, по-алпатовски — режиссер проекта Тимур Алпатов.
…Лето 1946 года. Война только-только завершилась, в Москве — разброд и шатание, калеки, нищета, стихийные и нестихийные рыночки, на которых сбывают все, мальчишки-беспризорники, а также бывшие вояки, которые не могут найти себе место в мирной жизни, особенно если за их плечами обнаруживается вдруг некий «грешок» типа плена…. И на фоне этих больших и малых трагедий жизнь продолжается, и жизнь очень разная….
Для верхов, властей, достаточно очевидно, что в городе поднял голову криминал. Он цинично готов брать под крыло всех, кому в данный момент больше некуда податься, и в итоге скупает за копейки души честных, но пострадавших от войны бедолаг.
Между тем у бандита Ливера (Андрей Мерзликин) по-прежнему пытаются отжать сворованный общак. А на политической арене идет большая игра: СССР и США уже вошли в фазу противостояния, в центре которого — создание ядерного оружия.
В Москве же происходит череда дерзких ограблений, истинная цель которых — служить прикрытием для срыва советского атомного проекта. Следователь Рудаков (Виктор Добронравов) разыскивает таинственного «Ювеля», руководителя шпионской сети. Но чем дальше он продвигается по этому пути, тем печальнее напрашивающийся вывод: в его близком окружении тоже могут быть те, кто завербован врагом.
Люся (Марина Александрова) попыталась наладить личную жизнь, но ее новый мир рушится. Ей приходится снова возвращаться в привычную криминальную обстановку. Но на руинах ее мира вдруг неожиданно возникает вполне живой и материальный призрак якобы погибшего Сазонова…. Подозревает что-то и Леша Костенко (Кирилл Зайцев): раз за разом возвращаясь на место гибели Сазонова, он смутно ощущает обман и не желает понимать, как и почему на месте гибели его бывшего коллеги не осталось ровным счетом ничего….
В новом сезоне к актерскому составу присоединились Олег Фомин, Константин Лавроненко, Соня Присс, Федор Лавров. Пока расстроило одно: практически полное повторение сцены задержания Фокса из фильма «Место встречи изменить нельзя», только тут задерживают не Фокса, а Кузьмина. Наверное, это задумка, но не для средних она, похоже, умов….
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Тимур Алпатов, режиссер:
— Секрет этого проекта в хорошо написанном сценарии и точном актерском ансамбле. В продолжении мы снова увидим закрученную шпионскую историю. Сюжет разворачивается через два года после событий первого фильма — появится много новых персонажей. Для меня это история мужества и людей на защите Отечества. Но всех героев ждет проверка на совесть. Каждый из них столкнется с разными обстоятельствами, каждому придется разобраться с собой и решить, какой выбор сделать на своем пути.