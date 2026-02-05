Подняли планку выше: в чем секрет успеха второго сезона сериала «Художник»

— Секрет этого проекта в хорошо написанном сценарии и точном актерском ансамбле. В продолжении мы снова увидим закрученную шпионскую историю. Сюжет разворачивается через два года после событий первого фильма — появится много новых персонажей. Для меня это история мужества и людей на защите Отечества. Но всех героев ждет проверка на совесть. Каждый из них столкнется с разными обстоятельствами, каждому придется разобраться с собой и решить, какой выбор сделать на своем пути.