Зеленский: Следующий раунд трехсторонних переговоров может пройти в США

Следующий раунд переговоров между делегациями России, США и Украины может состояться в США. Об этом в четверг, 5 февраля, сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.
— Мы готовы ко всем рабочим форматам, которые могут реально приблизить мир и сделать его надежным и длительным, — цитирует слова главы государства издание «Москва 24».
Министр финансов США Скотт Бессент, в свою очередь, заявил, что Вашингтон подготовил пакет антироссийских санкций, вступление в силу которого зависит от хода переговоров по Украине. Он добавил, что США могут продолжить оказывать давление на Москву.
По словам специального представителя американского президента Стива Уиткоффа, делегации из Вашингтона, Москвы и Киева в ходе переговоров в Абу-Даби также обсудили приостановку боевых действий и механизм мониторинга.
До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что некоторые лидеры европейских государств продолжают «подпольно» вести диалог с российской стороной. Инициаторами подобных контактов выступают именно представители Запада.