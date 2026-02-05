Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский: Следующий раунд трехсторонних переговоров может пройти в США

Следующий раунд переговоров между делегациями России, США и Украины может состояться в США. Об этом в четверг, 5 февраля, сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Следующий раунд переговоров между делегациями России, США и Украины может состояться в США. Об этом в четверг, 5 февраля, сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

— Мы готовы ко всем рабочим форматам, которые могут реально приблизить мир и сделать его надежным и длительным, — цитирует слова главы государства издание «Москва 24».

Министр финансов США Скотт Бессент, в свою очередь, заявил, что Вашингтон подготовил пакет антироссийских санкций, вступление в силу которого зависит от хода переговоров по Украине. Он добавил, что США могут продолжить оказывать давление на Москву.

По словам специального представителя американского президента Стива Уиткоффа, делегации из Вашингтона, Москвы и Киева в ходе переговоров в Абу-Даби также обсудили приостановку боевых действий и механизм мониторинга.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что некоторые лидеры европейских государств продолжают «подпольно» вести диалог с российской стороной. Инициаторами подобных контактов выступают именно представители Запада.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше