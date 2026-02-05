СМИ: Нагиев владеет жильем в ОАЭ стоимостью 300 миллионов рублей

Российский актер Дмитрий Нагиев якобы владеет трехкомнатными апартаментами в Дубае в пятизвездочном отеле с видом на Персидский залив стоимостью 300 миллионов рублей в пересчете на российскую валюту. Кроме того, в Московской области в его собственности якобы находится двухэтажный дом площадью 265 квадратных метров. Об этом в четверг, 5 февраля, пишет Telegram-канал «Звездач».