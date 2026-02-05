На Играх 2022 года 15-летняя Валиева стала первой спортсменкой в истории женского фигурного катания, выполнившей четверной прыжок в командном зачете на Олимпийских играх, а Россия завоевала золотую медаль. Однако днем позже стало известно, что на чемпионате России в декабре 2021 года, всего за несколько недель до Олимпийских игр 2022 года, ее допинг-тест показал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин. При этом сам факт, что новости о найденном у Валиевой допинге просочились в прессу раньше, чем это было официально объявлено, а также то, что представители Международного союза конькобежцев некоторое время проводили собеседование в Камилой без присутствия ее тренера и без присутствия представителей российском команды, а также то, что само ВАДА нарушала процессуальные нормы в деле Валиевой, Баньку и его помощника, директора ВАДА Нигли Оливье нисколько не смущают — «Это другое». Но к сожалению, западные СМИ предпочитают об этом не писать до сих пор, предпочитая вспоминать в мельчайших подробностях все перипетии допингового дела Валиевой.