«Союз-2.1б» успешно запущен с космодрома Плесецк в интересах Минобороны РФ

Космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б».

Источник: Комсомольская правда

Космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Как отмечают в ведомстве, пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическими аппаратами в интересах Минобороны России был успешно осуществлен с государственного испытательного космодрома в Архангельской области.

Пуск произошел в 21 час 59 минут по московскому времени.

Как ранее писал KP.RU, спутники «Аист-2Т» № 1 и № 2 успешно выведены на орбиту при помощи разгонного блока «Фрегат». Они были запущены с помощью ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Восточный.

Также «Роскосмос» анонсировал первый запуск ракеты «Союз-5» после проведения испытаний. «Союз-5» — новая ракета среднего класса. Она предназначена для запусков автоматических космических аппаратов на различные околоземные орбиты.